صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹ اپوزیشن لیڈر کاتقرر ، سیاسی فضا میں بہتری کی امید

  • پاکستان
سینیٹ اپوزیشن لیڈر کاتقرر ، سیاسی فضا میں بہتری کی امید

اتحادی جماعت سے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب پر پی ٹی آئی میں سوالات،تحفظات طویل عرصہ بعد اپوزیشن لیڈرکی تقرری سے ایوان میں قانون سازی کا عمل بحال

 اسلام آباد(سید قیصر شاہ)ایوانِ بالا میں قائدِ حزبِ اختلاف کی باقاعدہ تقرری کے بعد پارلیمانی عمل ایک بار پھر مکمل صورت اختیار کر گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے اراکین  ے طویل عرصے بعد اپوزیشن لیڈر کی تقرری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ایوان کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ تقرری کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد سینیٹ کا ایجنڈا یکسوئی کے ساتھ نمٹایا گیا، جو سیاسی فضا میں نسبتاً بہتری کی علامت سمجھا جا رہا ہے ۔قائدِ حزبِ اختلاف بننے کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مؤثر رابطہ کار کا کردار کیسے ادا کرتے ہیں۔ اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے آئین اور حلف کی پاسداری کا عزم دہرایا اور بانی پی ٹی آئی سے وفاداری کا اعلان بھی کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے تین نکاتی تجاویز پیش کیں جن میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی، سیاسی قیدیوں کے لیے عام معافی اور مذاکرات کے آغاز پر زور دیا گیا، جبکہ تمام فریقین کو اپنی آئینی حدود میں رہنے کا پیغام بھی دیا گیا تاہم اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے کہ وہ ان نکات کو عملی سیاست میں کس حد تک آگے بڑھا پاتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں کتنا سیاسی اختیار حاصل ہے ۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ ایوانِ بالا میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے بجائے اتحادی جماعت مجلس وحدت مسلمین سے قائدِ حزبِ اختلاف کا انتخاب کیوں کیا گیا، جیسا کہ ایوانِ زیریں میں بھی اتحادی جماعت کے رکن کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ اس قیادت کے ساتھ کس حد تک تعاون کرتے ہیں یا یہ فیصلہ پارٹی کے اندر مزید سوالات اور سیاسی دباؤ کو جنم دیتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چاند پر رہائش کیلئے بُکنگ شروع، پیشگی ادائیگی کا اعلان

گرم کافی ہزاروں مائیکرو پلاسٹک ذرات خارج کرنیکا سبب

جہاز کی کھڑکی میں چھوٹا سا ’’سوراخ ‘‘کیوں ہوتا ہے

سورج سے خارج لپٹوں سے امریکا و یورپ جگمگا اٹھے

بچوں کو کھانا کھلاتے وقت موبائل دینے کی دشمنی نہ کیجئے

سال کا سب سے اداس کن دن بلیو منڈے کیا ہے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak