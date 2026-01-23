صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان بیلجیئم سیاسی مشاورت کا چوتھا دور،تجارت، تعلیم ، صحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ

  • پاکستان
پاکستان بیلجیئم سیاسی مشاورت کا چوتھا دور،تجارت، تعلیم ، صحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ

اسلام آباد(وقائع نگار)پاکستان اور بیلجیئم کے درمیان دوطرفہ سیاسی مشاورت کا چوتھا دور اسلام آباد میں منعقد ہوا، پاکستان کی طرف سے ایڈیشنل سیکرٹری یورپ کی سفیر عائشہ علی اور بیلجیئم کے وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل برجٹ سٹیونز نے کی۔

فر یقین نے دوطرفہ تعلقات میں مثبت رفتار کو سراہا اور تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، صحت سائنس اور عوام کے درمیان تبادلے جیسے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ۔ ایڈیشنل سیکرٹری یورپ نے بیلجیئم کی جانب سے پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا ،بیلجیئم کے وفد نے سیکرٹری خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ فریقین نے قریبی روابط برقرار رکھنے مشاورت کا آئندہ اجلاس 2027 میں برسلز میں منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ہیٹر بند ہونے پر گھر برفانی قلعے کا منظر پیش کرنے لگا

ذہین گائے کا اوزاروں کا استعمال ،سائنسدان بھی حیران

انڈونیشیا،67 ہزار سال پرانی تصویری کہانی غار میں دریافت

پیٹ سے نکلنے والی گیس کو خوشبو میں بدلنے والی گولی تیار

کیا واقعی فروری 2026ء ایک’معجزاتی مہینہ‘ ہے

برطانوی میڈیااہرام مصر کی تعمیر کا نیا نظریہ سامنے لے آیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak