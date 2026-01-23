صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاوید بٹ قتل کیس:نامزد ملزم امیر فتح ٹیپو کی عبوری ضمانت کنفرم

  • پاکستان
جاوید بٹ قتل کیس:نامزد ملزم امیر فتح ٹیپو کی عبوری ضمانت کنفرم

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے طیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم امیر فتح ٹیپو کی عبوری ضمانت میں اہم پیشرفت کرتے ہوئے پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت کنفرم کرنے کا حکم دے دیا۔

ہائیکورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے ملزم کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت کی۔ ملزم امیر فتح اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوا۔ ملزم کے وکیل عابد ساقی نے مؤقف اختیار کیا کہ 12 دسمبر 2024 کو عدم  پیروی کی بنیاد پر ضمانت خارج کی گئی تھی، درخواست گزار کا وقوعہ سے کوئی تعلق نہیں اور مدعی کی والدہ کا میڈیکل واقعہ کے پانچ گھنٹے بعد ہوا۔ ایف آئی آر میں نامزد ہونے کے باوجود مقتول کی بیوہ ملزم کا نام ڈاکٹر کو نہیں بتا سکیں۔ہمراہی ملزم قیصر سہیل کی ضمانت راضی نامے کی بنیاد پر منظور ہو چکی ہے جبکہ درخواست گزار کے بھائی امیر مصعب کی ضمانت بھی منظور کی جا چکی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی ،49فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر کی قدر مزید کم،تولہ سونا 800 روپے سستا

کانسٹانٹا بندرگاہ اہم میری ٹائم گیٹ وے بن سکتی ، رومانیہ

نان لیدر فٹ ویئر کی تیاری کیلئے پاک چین معاہدے کی منظوری

موبی لنک نے آئی ایس او کی جدید عالمی سرٹیفکیشن حاصل کرلی

پاک قطرجنرل تکافل کے آئی پی او کی21گنازائد سبسکرپشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak