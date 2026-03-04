صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باتھ روم میں سانپ ، آدھی رات کو سپیرے کی طلبی

  • عجائب دنیا
باتھ روم میں سانپ ، آدھی رات کو سپیرے کی طلبی

کوئنز لینڈ(نیٹ نیوز)شمال مشرقی آسٹریلوی ریاست کوئنز لینڈ میں ایک بڑا سانپ رات کے وقت ایک گھر کے باتھ میں داخل ہوگیا،

جس کے بعد گھر کے مکینوں نے نصف شب کو مقامی سپیرے کو طلب کیا تاکہ اس کارپٹ پائیتھن (بڑے سائز کے اژدھے ) کو نکالا جاسکے ۔مقامی سانپ پکڑنے والے ادارے نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ منظر دکھایا گیا جس میں سپیرے نے آدھی رات کے وقت اس گھر میں جاکر سانپ پکڑا۔ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ وولی نامی سپیرے نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو اندر ایک بڑا کارپٹ پائیتھن فرش پر رینگتا ہوا نظر آیا۔پوسٹ میں اس بات کی تین ممکنہ وجوہات بتائی گئی ہیں کہ سانپ باتھ روم تک کیسے پہنچا۔ بعدازاں سانپ کو بحفاظت گھر سے نکال کر قریبی جنگلی ماحول میں اسے منتقل کر دیا گیا۔

 

