صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ کا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ کا ریکارڈ

آئیڈاہو (نیٹ نیوز)سیریل گنیز ورلڈ ریکارڈ شکن ڈیوڈ رش نے طویل فاصلے سے پھینکی گئی ٹینس بال اپنی پیٹھ کے پیچھے پکڑ کر نیا ریکارڈ بنا دیا۔

امریکی ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش نے یہ ریکار کرس اسٹمف کی مدد سے قائم کیا۔ کرس نے ریکارڈ کے لیے 199 فٹ کے فاصلے سے گیند پھینکنے کا کام انجام دیا۔ریکارڈ بنانے کے لیے انہیں متعدد کوششیں کرنا پڑیں جبکہ فاصلے کی تصدیق موقع پر موجود ایک اہلکار نے کی۔ڈیوڈ رش کی جانب سے یہ کوشش دسمبر 2024 میں کی گئی تھی، جس کی ادارے کی جانب سے تصدیق اب کی گئی ہے ۔اس سے قبل ریکارڈ 177 فٹ کا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کی نئے مالک کے ساتھ پی ایس ایل میں واپسی

ورلڈ کپ‘پہلا سیمی فائنل آج،جنوبی افریقہ اورنیوزی لینڈ آمنے سامنے

کھلاڑیوں سے درست کام نہیں لیا گیا، ثقلین مشتاق

ٹی20ورلڈ کپ ، تاریخ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل ایونٹ

مے ویدر اور مائیک ٹائیسن میں تاریخی مقابلے کی تیاریاں تیز

پاکستان ہاکی ٹیم کی انٹرنیشنل رینکنگ میں بہتری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی
Dunya Bethak