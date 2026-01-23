صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہو ر میں تاجروں کا سونا غبن کرنیوالا ملزم اسلام آباد سے گرفتار

  • پاکستان
لاہو ر میں تاجروں کا سونا غبن کرنیوالا ملزم اسلام آباد سے گرفتار

ملزم شیخ وسیم کی گرفتاری موبائل لوکیشن ڈیٹا کی مدد سے ممکن ہوئی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے :پولیس

اسلام آباد(آئی این پی )لاہور کی اچھرہ جیولری مارکیٹ میں تاجروں کا کروڑوں روپے مالیت کا سونا غبن کرنے والے ملزم کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق اچھرہ جیولری مارکیٹ میں سونا غبن کرنے کے کیس میں ملوث ملزم شیخ وسیم کو اسلام آباد سے  گرفتار کر لیا گیا ہے ،ملزم کی گرفتاری موبائل لوکیشن ڈیٹا اور کلوز سرکٹ کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے ممکن ہوئی۔پولیس کے مطابق گرفتارملزم شیخ وسیم سے مزید تفتیش جاری ہے ،جبکہ سونا غبن کرنے کے حوالے سے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شہری سڑکوں پرلٹتے رہے ،لاکھوں روپے ،فونز،گاڑیاں غائب

حسن ابدال:ملزم کی 2 بچوں، ساس ، سسر کو قتل کر کے خودکشی

کراچی:پاک کالونی میں پولیس مقابلہ، 6 افغان ڈکیت ہلاک

گرین ٹاؤن: 18سالہ نوجوان کی گلے میں پھنداڈال کرخودکشی

ویڈیو کال کے دوران نازیبا ویڈیو بنانیوالاملزم گرفتار

شادی کا جھانسہ دیکر چھیڑچھاڑپرمقدمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak