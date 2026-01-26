ڈی آئی خان:خودکش دھما کا کرنیوالا بمبار افغانی نکلا
دہشتگردعبدالرحمن سفید چادر اوڑھے پنڈال آیا ، اکابرین کے کمرہ میں خودکواڑایا، فوٹیج سامنے آگئی خودکش حملے کا مقدمہ درج، افغانستان دہشتگردی کیلئے بیس ، نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جارہاہے :ماہرین
پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوز ایجنسیاں ) ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب میں خودکش حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرِ عام پر آگئی، خودکش بمبار افغانی نکلا۔ خودکش بمبار کی شناخت 21سالہ عبدالرحمن کے طور پر ہوئی جو افغان دہشتگرد ہے ۔فوٹیج کے مطابق خودکش بمبار سفید چادر اوڑھے پنڈال میں داخل ہوا اور قبائلی رقص کے دوران اچانک پنڈال چھوڑ کر عقب میں واقع ایک کمرے کی طرف گیا، جہاں اکابرینِ علاقہ موجود تھے ۔خودکش بمبار نے کمرے میں داخل ہوتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں کمرے کی چھت منہدم ہو گئی، واصلِ جہنم خودکش بمبار کے علاوہ حملہ میں 5 افراد جاں بحق ہوئے ، خودکش حملہ امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے بھتیجے کی شادی کی تقریب میں کیا گیا۔شادی تقریب میں خودکش حملے کا مقدمہ دہشت گردی و دیگر تعزیراتی دفعات کے تحت تھانہ سی ٹی ڈی ڈی آئی خان میں درج کرلیاگیا،ایف آئی آر کے مطابق خودکش حملہ آور عبدالرحمن کی پرورش افغان مہاجر کیمپ میں ہوئی، جس نے ابتدائی تعلیم غیر رسمی مراکز اور مدرسے میں حاصل کی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سکیورٹی فورسز کی جانب سے موثر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کی وجہ سے دہشتگرد اب براہِ راست سکیورٹی فورسز کا سامنا کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ماہرین کے مطابق دہشت گرد اپنی ناکامی چھپانے اور خوف پھیلانے کیلئے عوامی اجتماعات، مذہبی تقریبات اور نہتے شہریوں جیسے سوفٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ افغانستان اس وقت دہشتگردی کیلئے بیس آف آپریشن ہے اور افغان دہشتگرد پاکستان میں خودکش حملہ آوروں کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ماہرین نے کہا کہ دہشت گردی میں افغان باشندوں کی شمولیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گرد نیٹ ورکس کو ریاستی سطح پر مکمل سرپرستی اور سہولت فراہم کر رہی ہے ۔افغان طالبان رجیم کی منظم سرپرستی میں دہشتگردی اور خودکش حملے خطے کیلئے ناسور بن چکے ہیں، جن کا جلد از جلد اور فیصلہ کن خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے ۔ تھانہ سی ٹی ڈی ڈی آئی خان میں درج مقدمہ کے متن کے مطابق دھماکا خودکش تھا،جس میں 6 افراد شہید ہوئے ، ڈی این اے سیمپلز اور فرانزک شواہد حاصل کر لیے ، شادی کی تقریب کے دوران مہمانوں کے کمرے میں زور دار دھماکا رات 9 بجکر 35 منٹ پر ہوا، دھماکے کے بعد تفتیشی ٹیم نے موقع سے شواہد اکٹھے کئے ، دھماکے سے کمرہ منہدم ہوا، لاشوں کو ملبے سے نکالا ، واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔