صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی افریقہ میں قدیم ترین زہریلے تیروں کی دریافت

  • عجائب دنیا
جنوبی افریقہ میں قدیم ترین زہریلے تیروں کی دریافت

جوہانسبرگ (سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقہ میں دنیا کے قدیم ترین زہریلے تیروں کی شناخت ہو گئی ہے جو 60 ہزار سال پرانے ہیں۔

العربیہ اردو کے مطابق نیویارک پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ یہ دریافت قدیم زمانے میں شکار کی تکنیکوں کی نشاندہی کرتی ہے ۔ جنوبی افریقہ اور سویڈن کے سائنسدانوں کی ٹیم کے مطابق پتھر کے زمانے کے تیروں کی نوکوں پر جنوبی افریقی پودے جفبول کے زہر کے آثار ملے ہیں جو دنیا میں دریافت ہونے والا تیروں کا قدیم ترین معلوم زہر ہے ۔محققین نے کہا کہ یہ دریافت ظاہر کرتی ہے کہ 60 ہزار سال قبل جنوبی افریقہ کے باشندوں نے زہریلے مواد اور شکار میں ان کے استعمال کے بارے میں جدید معلومات حاصل کر لی تھیں۔ سائنسدانوں نے یہ دریافت کوازولو ناٹل میں امہلاتوزانا چٹانی پناہ گاہ سے ملنے والے تیروں کی نوکوں پر کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کل تنازع کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس میں لاسکتے ہیں،بھارت کو خدشہ

فرانس :روسی تیل کی غیرقانونی ترسیل آئل ٹینکر کا بھارتی کپتان گرفتار

جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے ،غزہ 3،لبنان میں 2شہید

بھارتی یوم جمہوریہپر آج کشمیری یوم سیاہ منائیں گے

ایران احتجاج:ہلاکتیں 30ہزار سے زائد ہونے کا خدشہ :ٹائم میگزین

مادورو کی گرفتاری میں ڈس کمبو بولیٹر خفیہ ہتھیار استعمال کیا:ٹرمپ کا انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak