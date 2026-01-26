بچوں کے نام گھر نہ کرتی تو زیادہ تابعدار ہوتے : ترنم ناز
لاہور (این این آئی) سینئر غزل گو کلاسیکل گلوکارہ ترنم ناز نے اپنے زندگی کے سب سے بڑے دکھ سے مداحوں کو آگاہ کردیا۔
ایک شو میں ترنم ناز نے بتایا کہ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے زمین لی اور گھر بنایا ۔ بچے اس وقت چھوٹے تھے تو میں نے یہ گھر ان کے نام کردیا،جب بچے بڑے ہوگئے اور ان کی شادی کرائی تو وہ گھر میں سے حصہ مانگنے لگے ۔انھوں نے مزید کہا کہ والدین کی حیثیت اور اہمیت تب مختلف ہوتی ہے جب وہ خود اپنی پراپرٹی کے مالک ہوں۔گلوکارہ ترنم ناز نے تسلیم کیا کہ اپنا گھر بچوں کے نام کردینا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کا رنج تاحیات رہے گا۔ترنم ناز نے مزید کہا کہ بچے اب بھی تابعدار ہیں لیکن اگر گھر میرے ہی نام رہتا تو صورت حال مزید بہتر اور مختلف ہوتی۔