آپ ایمان، ہادی کو وکیل سمجھتے ؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ
اگر آپ انہیں وکلاء سمجھتے ہیں تو چیمبر میں آکر رائے دے سکتے :جسٹس سرفراز ڈوگر بار کی ہڑتال پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کا کیس کے دوران وکیل سے مکالمہ
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے ) اسلام آباد ہائیکورٹ میں سول کیس کی سماعت کے دوران وکلاء ہڑتال کا معاملہ سامنے آگیا، چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی عدالت میں سماعت کے دوران وکیل قیصر عباس گوندل عدالت میں پیش ہوئے اور کہاکہ بار نے ہڑتال کی کال دی رکھی ہے، چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کس بات پر ہڑتال ہے ،میری عدالت میں تو سب پیش ہو رہے ہیں، وکیل نے کہاکہ بار کے وکلاء کی گرفتاری پر ہڑتال ہے، اس کیس میں سیکرٹری بار نے بھی پیش ہونا تھا لیکن ہڑتال کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے ،میں اپنی طرف سے حاضر ہوں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیاکہ کون سے وکلاء گرفتار ہوئے ، وکیل نے بتایاکہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ گرفتار ہوئے ، چیف جسٹس نے وکیل استفسار کیاکہ کیا آپ انہیں وکلاء سمجھتے ہیں، وکیل قیصر عباس خاموش رہے ، چیف جسٹس نے کہا اگر آپ انہیں وکلاء سمجھتے ہیں تو چیمبر میں آکر رائے دے سکتے ہیں۔ وکلاء ہڑتال کے باعث کیس میں پیشرفت نہ ہو سکی اور سماعت ملتوی کر دی گئی۔