صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حمزہ شہباز کی پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کے والد کی وفات پر گھر جا کر تعزیت

  • پاکستان
حمزہ شہباز کی پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کے والد کی وفات پر گھر جا کر تعزیت

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی گزشتہ روزپیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ کے گھر آمد، ان کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔

تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعلیٰ اور ن لیگ کے رکن قومی اسمبلی حمزہ شہباز نے پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی اور ان کے والد غلام مرتضیٰ شاہ کی وفات پر فاتحہ خوانی اور تعزیت کی ۔اس موقع پر عثمان ملک،پی پی لاہور کے صدر فیصل میر ،مخدوم عثمان محمود،نیلم جبار،احسن رضوی،چودھری عاطف رفیق، بابر جمیل، شمیم صفدر،شاہدہ جبیں،مجید غوری،ذیشان شامی،نسیم صابر،بشارت علی،باؤافضل،رائے آفتاب ،بشارت علی،مدثر شاکر،کامران ڈار،محمد عمر بھی موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

جعلی کال پر خاتون کیخلا ف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak