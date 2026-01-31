صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وادی تیراہ میں آپریشن نہیں ہورہا :سکیورٹی حکام

  • پاکستان
تیراہ میں فوج کی تعدا د نہیں بڑھائی، انٹیلی جنس بیسڈ کارروائیاں جاری رہیں گی اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی پر کام جاری،فوج عوام کے رشتہ میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ وادی تیراہ میں دہشت گردوں، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے ، وہاں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہورہا، کراچی میں سکیورٹی حکام نے میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا وادی تیراہ میں صرف انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن میں تمام فتنوں کا صفایا کیا جارہا ہے ، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سکیورٹی ذرائع نے کہا ڈرون ٹیکنالوجی میں خود انحصاری حاصل کرچکے ہیں، جاری جنگوں کے تناظر میں جدید اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی پر بھی کام کر رہے ہیں۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق تیراہ میں آپریشن کا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا،تیراہ میں کہیں بھی فوج کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوچکا ہے ۔ فوج اور عوام کے رشتہ میں کوئی بیانیہ دراڑ نہیں ڈال سکتا، قبائلی عوام،معززین کی مشاورت سے فیصلے کیے جاتے ہیں، مشاورت میں ہمیشہ مقامی حالات و روایات کو مدنظر رکھا جاتا ہے ،بلوچستان میں فتنہ الہندوستان عوام کی ترقی کے دُشمن ہیں،احساس محرومی کا نعرہ لگا کر دہشت گردی کرنے والوں کو بلوچستان کے عوام پہچان چکے ہیں۔

