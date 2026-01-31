صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کی سیریس کنڈیشن ایکسپرٹ میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے ، ذاتی معالج

  • پاکستان
عمران خان کی سیریس کنڈیشن ایکسپرٹ میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے ، ذاتی معالج

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کی جس بیماری کا بتایا جا رہا ہے اس کے علاج کے لیے پمز میں ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہیں۔

اپنے ویڈیو پیغام میں ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا اس کی وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان کی بیماری کی نوعیت کیا تھی ۔ ہماری تشویش ہے کہ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے اور اس کے لئے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے ۔ ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے سپیشل ٹریننگ یا اس قسم کی بیماری کا تجربہ لیا ہوا ہو وہ اس کا علاج کر سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس بیماری کے پیچھے کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے ۔ اس لئے اس طرح کی بیماریوں کے بھی عمران خان کے ٹیسٹ ہونے چاہئیں اور آنکھ کی بیماری کے ایکسپرٹ کو ان کا علاج کرنا چاہیے ۔ اس لئے عمران خان تک ہمیں رسائی دی جائے ۔

