صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شارٹ فال پورا کرنے کیلئے ٹیکس دفاتر چھٹی کے دن بھی کھلے رکھنے کا اعلان

  • پاکستان
شارٹ فال پورا کرنے کیلئے ٹیکس دفاتر چھٹی کے دن بھی کھلے رکھنے کا اعلان

لاہور(نیوز رپورٹر)فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے رواں ماہ میں 45 ارب روپے کے ٹیکس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے تمام ٹیکس دفاتر کو چھٹی کے دن بھی کھلا رکھنے کا اعلان کیا ہے۔

ایف بی آر کے مطابق مالی سال کے پہلے سات ماہ میں تقریباً پونے چار سو ارب روپے کی ریونیو کمی ہوئی ہے ، جبکہ نظرثانی شدہ سالانہ ٹیکس ہدف 13,979 ارب روپے ہے۔ اس ہدف کو پورا کرنے کیلئے ٹیکس حکام نے مکمل کوششیں شروع کر دی ہیں گزشتہ روز لارج ٹیکس پیئرز، میڈیم ٹیکس پیئرز اور کارپوریٹ ٹیکس دفاتر کھلے رہے۔ ساتھ ہی ایف بی آر کے تمام علاقائی ٹیکس دفاتر اور ٹیکس و ڈیوٹیز وصولی کے لیے مجاز بینک برانچز بھی کھلی رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ترکیہ پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا

امریکا:ٹرمپ کی امیگریشن کارروائیوں کیخلاف کئی شہروں میں ہڑتال

وینزویلا :عبوری صدر کا سیاسی قیدیوں کیلئے عام معافی کا اعلان

امریکا کی سعودی عرب کو 9 ارب ڈالر کے پیٹریاٹ میزائل کی فروخت کی منظوری

اداکارہ مارگوٹ روبی کے گلے میں نورجہاں کا ہار

امریکا :بجٹ منظوری وقت پر نہ ہو سکی ، وفاقی حکومت جزوی بند

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak