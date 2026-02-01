صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈر 19ورلڈ کپ :سیمی فائنل میں رسائی پاک بھارت مقابلہ آج

  • کھیلوں کی دنیا
انڈر 19ورلڈ کپ :سیمی فائنل میں رسائی پاک بھارت مقابلہ آج

ہرارے (سپورٹس ڈیسک )پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں انڈر19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لئے آج سپر سکس مرحلے میں آپس میں ٹکرائیں گی ،انگلینڈ،آسٹریلیا اور افغانستان کی ٹیمیں سیمی فائنل کے لئے پہلے ہی کوالیفائی کرچکی ہیں۔

سپر سکس مقابلے میں بھارت کی جیت اسے سیمی فائنل میں پہنچا دے گی جبکہ پاکستان کو بھارت کے خلاف بھاری مارجن سے جیت کی ضرورت ہوگی کیونکہ بھارت کا رن ریٹ پاکستان سے بہت بہتر ہے ،اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پاکستان کو بھارت سے 105 یا زیادہ رنز سے فتح حاصل کرنا ہوگی۔ اگر پاکستان بھارت کے رنز کے ہدف کیلئے جاتا ہے تو پاکستان کو بہت تیزی سے مطلوبہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہوگا،اگر پاکستان کو 251 کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے تواسے یہ ٹارگٹ.4 29 اوور میں حاصل کرنا ہوگا، اگر ٹارگٹ کم ہوتا ہے تو پاکستان کو اسے مارجینلی تیزی سے حاصل کرنا ہوگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بلوچستان : 12 مقامات پر حملے ناکام، 92 دہشتگرد ہلاک، 15 جوان شہید

ڈیڈ لائن دیدی، معاہدہ ہوجائیگا : ٹرمپ، امریکا کیساتھ مذاکرات کی جانب پیش رفت ہوئی : ایران

پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح، پورا ملک مستفید ہوگا : شہباز شریف ، انصاف اور معیار ہر دہلیز تک پہنچے گا : مریم نواز

ڈیزل 11.30 روپے لٹر مہنگا، پٹرول کے نرخ برقرار : ایل پی جی قیمت میں 6.37 روپے کا اضافہ

کینیڈا کیساتھ تجارت، کان کنی اورزرعی تعاون بڑھائینگے ، جام کمال

پی پی حکومت 3 ہزار 326 ارب ہڑپ کرگئی، حافظ نعیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak