صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا :بجٹ منظوری وقت پر نہ ہو سکی ، وفاقی حکومت جزوی بند

  • دنیا میرے آگے
امریکا :بجٹ منظوری وقت پر نہ ہو سکی ، وفاقی حکومت جزوی بند

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی حکومت ہفتے کو جزوی طور پر بند ہو گئی کیونکہ انگریس نے 2026 کے بجٹ کی منظوری وقت پر نہیں دی۔

جزوی بندش کا اثر محدود رہنے کا امکان ہے کیونکہ ایوان نمائندگان اگلے ہفتے سینیٹ کے منظور کردہ معاہدے کی توثیق کرے گا۔بندش کا سبب ہوم لینڈ سکیو رٹی کے لیے فنڈنگ پر ڈیموکریٹس اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کا ناکام ہونا تھا، جس کے بعد کئی وفاقی محکمے اور خدمات متاثر ہو سکتی ہیں۔صدر ٹرمپ نے ایوان سے فوری کارروائی کی اپیل کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak