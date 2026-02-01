صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا

  • دنیا میرے آگے
ترکیہ پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا

پاکستان کے ساتھ ہمارا معاہدہ دوطرفہ ہی رہے گا :سعودی اور خلیجی ذرائع

ریاض (اے ایف پی)سعودی فوج کے قریبی ذرائع کے مطابق ترکیہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے باہمی دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا ، حالانکہ اس سے قبل اسی ماہ ایک ترک عہدیدار نے کہا تھا کہ اس اتحاد میں شمولیت کے لیے بات چیت جاری  ہے ۔خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں یہ قیاس آرائیاں زوروں پر تھیں کہ تینوں ممالک ایک طاقتور اتحاد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا: ترکی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا، مذاکرات سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔انہوں نے مزید کہا:یہ پاکستان کے ساتھ دوطرفہ معاہدہ ہے اور دوطرفہ ہی رہے گا۔ایک خلیجی عہدیدار نے بھی اس معلومات کی تصدیق کی۔خلیجی عہدیدار کا کہنا تھا: یہ پاکستان کے ساتھ ایک دوطرفہ دفاعی تعلق ہے ۔ ترکیہ کے ساتھ ہمارے مشترکہ معاہدے موجود ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ دوطرفہ ہی رہے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کوالٹی کاٹن کے بھاؤ میں بہتری کا عنصر غالب رہا

چاندی 2 ہزار، سونا ساڑھے 25 ہزار روپے تولہ سستا

تانبے کی برآمدات بڑھ کر 1.14 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak