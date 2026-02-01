صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تربیلا، منگلا اور چشمہ کے ریزروائرز میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 74لاکھ 48 ہزار ایکڑ فٹ موجود

  • پاکستان
تربیلا، منگلا اور چشمہ کے ریزروائرز میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 74لاکھ 48 ہزار ایکڑ فٹ موجود

اسلام آباد(آن لائن)تربیلا، منگلا اور چشمہ کے ریزروائرز میں قابل استعمال پانی کا مجموعی ذخیرہ 74 لاکھ 48 ہزار ایکڑ فٹ موجود ہے۔

ترجمان واپڈا کے مطابق تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 17 ہزار کیوسک اور اخراج 17 ہزار کیوسک ، جہلم میں پانی کی آمد 6 ہزار 700 کیوسک اور اخراج 10 ہزار کیوسک ، چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 25 ہزار 500 کیوسک اور اخراج 30 ہزار کیوسک ، دریائے چناب میں پانی کی آمد 16 ہزار 100 کیوسک اور اخراج 12 ہزار 100 کیوسک ، نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کی آمد 11 ہزار 100 کیوسک اور اخراج 11 ہزار 100 کیوسک ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شیراکوٹ:2کروڑ سے زائد کا ڈاکا، مزاحمت پر شہری زخمی

بنوں میں پولیس گاڑی پر فائرنگ، دو افراد ہلاک

لودھراں، باراتیوں کی گاڑی حادثے کا شکار، 4جاں بحق، 27زخمی

شہری کو بوگس چیک دینے پر مقدمہ

سوئی گیس کاگھریلو میٹر چوری

گرفتار ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak