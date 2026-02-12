صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممکن ہے جنرل (ر)باجوہ پر اٹیک ہوا ہو:رانا ثنا اللہ

  • پاکستان
ممکن ہے جنرل (ر)باجوہ پر اٹیک ہوا ہو:رانا ثنا اللہ

واش روم میں گرنے سے اتنی گہری چوٹ نہیں آسکتی ، خبر سن کر افسوس ہوا سہیل آفریدی امن احتجاج پرآئینگے تو ملاقات ہو جائیگی:دنیا مہر بخاری کیساتھ

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جنرل (ر)باجوہ نے کہا تھا کہ راناصاحب بڑے صحتمند ہو گئے ہیں،جب یہ جیل میں تھے تو بڑے سمارٹ تھے تو انہیں دوبارہ سمارٹ کرنا چاہئے ،اس وقت جنرل فیض حمید پاس کھڑے تھے ، اس کے جواب میں میں نے کہا تھا جو کیس آ پ نے میرے اوپر بنایا ہے اس کامیرا رب حساب لے گا،اسی دنیا میں کرے گا،جنرل (ر) باجوہ نے اُس وقت کہا کہ وہ کیس میں نے نہیں بنایا تھا، اُس تقریب میں میری باجوہ سے تلخی ہوئی تھی۔پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جنرل (ر)باجوہ کے گر نے کی خبر سن کر افسوس ہوا ہے ، میں نے میڈیا سے خبر سنی ہے کہ جنرل (ر)باجوہ گرے ہیں۔

واش روم میں گرنے سے اتنی گہری چوٹ نہیں آسکتی، وہ کسی حادثے سے دو چار نہ ہوئے ہوں،ممکن ہے کہ ان پر اٹیک ہوا ہو، لیکن یہ اُدھوری خبر ہے ، میری دعا ہے اللہ تعالٰی ان کو صحت دے ،محمود اچکزئی نے بانی سے ملاقات بارے ابھی تک عدالت سے رجوع نہیں کیا،ملاقات کی اجازت دینا عدالت کا اختیار ہے ،8 فروری کل گزرا ہے ، حالات بہتر کیسے ہو گئے ،اس کیلئے سہیل آفریدی نے شہروں کے چکر لگائے ،لوگوں کو کہا تھا کہ 8 فروری کو باہر نکلو،سڑک بند کردو، دودن پہلے وہ اپنے موقف پر قائم تھے ، ان کا خیال تھا 8 فروری کا احتجاج کامیاب ہوجائے گا،8 فروری کی کال پر یہ کچھ نہیں کر سکے ۔سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کے حوالے سے کہا کہ سہیل آفریدی جس دن پرامن احتجاج پرآئیں گے اس دن ملاقات بھی ہو جائے گی، اُنہیں فی الحال ملاقات نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

لڑکی پراسرار طور پر لاپتہ، کمرے سے سانپ کی کھال برآمد

طیارے اکثر سفید ہوتے لیکن نیوزی لینڈ کے کالے کیوں

شہری زندگی سے تنگ خاتون کی ویران جزیرے میں ملازمت

ہوا میں گھومتی چمک ’’سن کینڈل ‘‘کا حیرت انگیز نظارہ

انسان میں 5نہیں بلکہ 33حواس ہوتے ہیں، نئی تحقیق

ویلنٹائن نہیں، گیلنٹائن ڈے ، آج کی خواتین کی نئی پسند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak