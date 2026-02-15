صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالانہ فلاور شو، ثقافتی نمائش کا افتتاح

  • پاکستان
اسلام آباد(اے پی پی)خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کے ہمراہ ایچ ایم کھوجا گارڈن نواب شاہ میں تین روزہ سالانہ فلاور شو، آرٹس، سائنس اور ثقافتی نمائش 2026 کا افتتاح کیا۔

ہفتے کو ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری بیان کے مطابق افتتاحی تقریب کے دوران بختاور کیڈٹ کالج کے کیڈٹس نے مہمان خصوصی کو گارڈ آف آنر پیش کیا جبکہ بچوں نے رنگا رنگ ٹیبلوز کے ذریعے خاتون اول کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر بچوں نے ملی نغمے، ٹیبلوز اور دیگر فنی مظاہرے پیش کئے۔ 

جرم و سزا کی دنیا

گارڈن ٹائون: تیز رفتار کار کی ٹکر سڑک عبور کرتی 2 لڑکیاںجاں بحق 1شدید زخمی

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ، فونز ،قیمتی اشیا سے محروم

تلونڈی:لڑکی نے پھندا لیکر خودکشی کرلی

جواں سالہ لڑکی اغوا

معمولی تلخ کلامی پر مسلح افراد کا گھر پردھاوا، 2 بھائیوں پرتشدد

بوگس چیک دینے والے 1شخص کے خلاف مقدمہ درج

