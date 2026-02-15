صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کے مراد سعید کااحتجاج ،سینیٹرشپ سے مستعفی

  • پاکستان
پی ٹی آئی کے مراد سعید کااحتجاج ،سینیٹرشپ سے مستعفی

سینیٹ، قومی اسمبلی، پنجاب اور سندھ اسمبلی سے یکمشت استعفے دینے چاہئیں عمران خان کو ذاتی معالجین کی موجودگی میں علاج فراہم کیا جائے :پی ٹی آئی رہنما

اسلام آباد (دنیا نیوز)پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید نے بطور احتجاج سینیٹرشپ سے مستعفی ہونے کا اعلان کردیا ،انہوں نے استعفیٰ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کولکھے گئے خط میں ارسال کیاہے ،پی ٹی آئی نے مراد سعید کے استعفیٰ کی تصدیق کردی۔ مراد سعید نے پارلیمنٹ سے اجتماعی استعفوں کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ذاتی معالجین کی موجودگی میں فوری علاج فراہم کیا جائے ، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عملدرآمد نہیں کیا جارہا ،پرامن دھرنے دینے والے ارکان کو پارلیمنٹ میں محصور کیا گیا۔مرا دسعید نے اپنے خط میں لکھاکہ ہمیں فوری طور پر سینیٹ، قومی اسمبلی، پنجاب اور سندھ اسمبلی سے یکمشت استعفے دینے چاہئیں ۔ عوام، پارٹی تنظیمیں، یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف اپنے اپنے شہروں کی مرکزی سڑکیں بند کرنے اور احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں،موجودہ حکومت کی جڑوں پر وار کرنے کی ضرورت ہے ۔

