صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فتنہ الہندوستان کی جانب سے بلوچوں کی نسل کشی جاری

  • پاکستان
فتنہ الہندوستان کی جانب سے بلوچوں کی نسل کشی جاری

دہشتگردوں نے میر ا بیٹا اغوا کر کے 26دن بعد شہید کر دیا :والدہ نوید نوید کے 3 بچوں کو یتیم کر دیا گیا، یہ بلوچ قوم کے د وست نہیں:ہمشیرہ

تربت(آئی این پی)فتنہ الہندوستان کی جانب سے بلوچوں کی نسل کشی جاری ،بھارتی پراکسیز کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوچکا، بلوچ عوام فتنہ الہندوستان کے دہشتگردوں کے بیانیہ کو مسترد کر کے بلوچ نسل کشی کیخلاف آواز اٹھانے لگے ۔فتنہ الہندوستان کے ہاتھوں شہید ہونے والے بلیدہ کے رہائشی نوید ہاشم کے اہلِ خانہ نے تربت میں اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ نوید ہاشم کی والدہ نے دکھ بھری داستان سناتے ہوئے کہا کہ فتنہ الہندوستان کے دہشتگردوں نے میرے بیٹے کو اغوا کر کے 26 دن تک لاپتہ رکھا اور اس دوران میرے بیٹے پر تشدد کیا اور اذیتیں دے کر شہید کر دیا اور پھر لاش کو پیرکین میں پھینک دیا ،کوئی بلوچ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا،ماؤں کے دل مت توڑیں۔شہید نوید ہاشم کی بہن نے کہا کہ فتنہ الہندوستان کے دہشتگردوں نے تین معصوم بچوں سے ان کے باپ کا سایہ چھین کر انہیں یتیم کر دیا ،اگر اس طرح فتنہ الہندوستان بے گناہ لوگوں کو مار کر پھینک دیتی ہے تو یہ بلوچ قوم کے دوست نہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak