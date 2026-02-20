اسلام آباد:ڈولفن اہلکاروں کاشوہر اور بیوی پر تشدد ،ویڈیو سامنے آ گئی
تشدد کا واقعہ ایف ایٹ میں گھر کے باہر شناختی کا رڈ چیک کرنے پر پیش آیا
اسلام آباد (دنیا نیوز)اسلام آبادپولیس کے ڈولفن سکواڈ کے اہلکاروں کی خاتون اور مرد پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی ، ویڈیو میں ڈولفن اہلکار وں کو شہری پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے ،ڈولفن اہلکاروں نے شہری اور اس کی بیوی کو ایف ایٹ میں ان کے گھر کے باہر روکا اور انکے شناختی کارڈ چیک کیے ،ا س دوران تلخ کلامی ہوئی جس پرا نہوں نے خاتون اور مرد کو مارنا شروع کردیا۔ذرائع کے مطابق تشدد کا واقعہ تھانہ مارگلہ کی حدود ایف ایٹ میں پیش آیا،پولیس کے مطابق بعد ازاں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی۔