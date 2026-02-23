رمضان میں عوامی خدمت کا نیا ٹرینڈ متعارف کروایا :عظمیٰ
ہر تحصیل میں شہری’’مریم کے مہمان‘‘بن کر افطاری کر رہے :وزیراطلاعات صوبہ بھر میں 74 سہولت بازار عوام کو سستی اشیا فراہم کر رہے ہیں :بیان
لاہور(آن لائن)وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رواں سال رمضان المبارک میں ‘‘مریم کے دستر خوان’’کے نام سے عوامی خدمت کا نیا ٹرینڈ متعارف کروایا ، پنجاب کے کونے کونے میں قائم دستر خوان روزہ داروں کی خدمت میں مصروف ہیں اور ہر تحصیل میں شہری ‘‘مریم کے مہمان’’بن کر افطاری کر رہے ہیں۔جاری بیان میں عظمیٰ بخاری نے مزید کہا کہ دستر خوانوں کو عوامی سطح پر بھرپور پذیرائی مل رہی ہے اور مردوں کے ساتھ خواتین کی بھی بڑی تعداد افطاری میں شریک ہو رہی ہے ،صوبہ بھر میں 74 سہولت بازار عوام کو سستی اور معیاری اشیائے خورونوش فراہم کر رہے ہیں ، ان بازاروں اور دستر خوانوں میں فراہم اشیا کا معیار فوڈ اتھارٹی خود چیک کر رہی ہے ۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ خواتین گھر بیٹھے سہولت بازاروں سے ضروریات زندگی کی اشیا منگوا رہی ہیں، رمضان نگہبان پیکیج کے تحت مستحق افراد تک امدادی کارڈز بھی پہنچائے جا رہے ہیں، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کا عملہ دن رات فرائض سرانجام دے رہا ہے ۔