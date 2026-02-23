صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوازشریف کا دورہ آزاد جموں وکشمیر ایک بار پھر ملتوی

  • پاکستان
نوازشریف کا دورہ آزاد جموں وکشمیر ایک بار پھر ملتوی

لاہور(آن لائن)سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ ن پاکستان کے سربراہ نواز شریف کا آج سے شروع ہونے والا دورہ آزاد جموں کشمیر، ایک مرتبہ پھر ملتوی کردیاگیا۔

وزیراعلیٰ مریم نواز نے بھی ان کے ہمراہ جاناتھاا ورمسلم لیگ ن کے آزاد کشمیر کے الیکشن میں متوقع امیدوار ان کی صف بندی کرنا تھی ،بعض امیدواروں کے نام کا اعلان کرنا اور بعض امیدواران سے ملاقاتیں شیڈول کا حصہ تھیں۔نواز شریف نے سابق وزیراعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر کے گھر بھی جانا تھا مگر گزشتہ روز بتایا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا یہ دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے ،کچھ عرصہ قبل بھی نواز شریف کا دورہ کشمیر ملتوی کر دیا گیا تھا ۔ 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ
