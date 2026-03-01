صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران پرحملہ غزہ مظالم پرپردہ ڈالنے کی کوشش ، بلاول بھٹو

  • پاکستان
ایران پرحملہ غزہ مظالم پرپردہ ڈالنے کی کوشش ، بلاول بھٹو

ایرانی سالمیت کی اسرائیلی خلاف ورزی کاعالمی برادری نوٹس لے ، پی پی چیئرمین

اسلام آباد(سٹا ف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے ۔ میڈیا سیل سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پی پی پی چیئرمین نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کو خطے میں قیامِ امن کے حوالے سے تشویش ناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لئے اسرائیل نے ایران پر بزدلانہ حملہ کیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی خودمختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی پر عالمی برادری نوٹس لے ، انہوں نے زور دیا کہ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم ایران پر اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کے لئے ہر ممکن اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی اس وقت کئی مسائل کا سامنا کر رہا ہے ، ہم نہ صرف اندرونی طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ کے پی کے سے بلوچستان تک دہشت گردی کی نئی لہر ہے ، ساتھ ہی افغانستان کی نگراں حکومت نے پاکستان پر حملے شروع کردیے ہیں، جن کا پاک فوج کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے ۔

