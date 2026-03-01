خلائی دوربینوں کا ڈیٹا ایک پلیٹ فارم پر لانے والا سسٹم تیار
بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی محققین کی ایک ٹیم نے مصنوعی ذہانت پر مبنی SpecCLIP نامی ماڈل تیار کیا ہے ، جو مختلف دوربینوں سے حاصل ہونے والے ستاروں کے اسپیکٹرل ڈیٹا کی تشریح کر سکتا ہے ۔
شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس پیشرفت نے فلکیاتی ڈیٹا کے وسیع ذخائر کو پروسیس اور یکجا کرنے میں اے آئی کی غیر معمولی صلاحیت کو نمایاں کر دیا ہے ۔ستاروں کے اسپیکٹرا میں ان سے متعلق منفرد معلومات پوشیدہ ہوتی ہیں، جن میں درجہ حرارت، کیمیائی ساخت اور سطحی کششِ ثقل شامل ہیں۔ ان اسپیکٹرا کے تجزیے کے ذریعے ماہرینِ فلکیات کہکشاں ملکی وے کی ابتدا سے لے کر آج تک کی ارتقائی تاریخ کا سراغ لگا سکتے ہیں۔تاہم موجودہ تحقیق کو ایک بڑے چیلنج کا بھی سامنا ہے ۔