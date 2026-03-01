حکومت غزہ بورڈ سے علیحدہ ہوکر ایران سے یکجہتی کرے ، اپوزیشن
اسلام آباد(این این آئی)اپوزیشن اتحادنے اسرائیل اور امریکا کی جانب سے ایران پر مشترکہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے فوری طور پر بورڈ آف پیس سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکا اور اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا، دونوں ایران میں رجیم چینج چاہتے ہیں۔
مشرقی وسطیٰ کی کشیدہ صورت حال پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ایک حساس مسئلے پر پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں، اسرائیل اور امریکا نے پوری دنیا اور پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا، دونوں ممالک نے ملکر ہمارے ہمسایہ ملک ایران پر حملہ کیا اور یہ ایسے وقت میں کیا گیا جب مذاکرات جاری تھے ۔انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی کہاوت کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اسرائیل سے خطے کے دوسرے ممالک بھی نفرت کرتے ہیں، نیتن یاہو کو قاتل قرار دیا گیا ہے ، خدانخواستہ اگر ایران کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی بھی خیر نہیں اور پورا خطہ ٹوٹ جائے گا۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ اسرائیل اور امریکا کے اقدامات سے پاکستان کی سالمیت اور پوری مسلم امت کو خطرہ ہے، ۔افغانستان کے ساتھ فوراً جنگ بند اور ڈائیلاگ کرنے چاہئیں ۔ مصطفی نواز کھوکھر نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سازش ایران کی سرحدوں تک رک جائے گی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے ۔امریکا اور اسرائیل ایران میں رجیم چینج چاہتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو ایران کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے بورڈ آف پیس سے الگ ہو جانا چاہیے ۔