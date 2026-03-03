صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان

  • پاکستان
پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان

لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 14، زیادہ سے زیادہ 31سینٹی گریڈریکارڈ

لاہور،اسلام آباد (اے پی پی)محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم زیادہ ترخشک رہنے کا امکان ہے ،تاہم وسطی اور جنوبی اضلاع میں دن کودرجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے ، پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہے گا جبکہ شمالی علاقوں میں شام/رات کو مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیشتر اضلاع میں موسم خشک ، وسطی اور جنوبی اضلاع میں دن کودرجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 14اور زیادہ سے زیادہ 31سینٹی گریڈ،آلودگی کی مجموعی شرح 153فیصد رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کو ریکارڈ کئے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہہ منفی 8،بابوسر منفی 4، سکردو،استور منفی 2 اور کالام میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak