صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں امریکی سفارتخانوں اور قونصل خانوں کی سروسز معطل

  • پاکستان
پاکستان میں امریکی سفارتخانوں اور قونصل خانوں کی سروسز معطل

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے اور پاکستان بھر میں امریکی قونصل خانوں کی سروسز عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں، یہ فیصلہ سکیورٹی صورتحال کے حوالے سے کیا گیا ہے۔

اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے اور کراچی، لاہور، پشاور میں امریکی قونصل خانوں میں میں سروسز بحالی کا اعلان بعد میں کیاجائے گا۔ امریکی سفارتخانے کے بیان میں کہاگیاہے کہ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانہ تمام ہنگامی قونصلر خدمات فراہم کرے گا جبکہ امریکی حکام نے اہلکاروں کی ملک بھر میں نقل و حرکت محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جذباتی پن اور لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیا : نوین وقار

سیفی حسن کی اپنی دوسری شادی کی افواہ پھیلانے کی خواہش

ناکامی انسان کو کامیابی کیجانب لیکر جاتی ہے : ماورا حسین

دیوراکونڈا کا سرکاری سکولوں میں سکالرشپ دینے کا اعلان

نئی نویلی دلہن بارے بیان، رابعہ انعم اور صبا فیصل آمنے سامنے

سری دیوی کے عشق میں مبتلا ہوگیا تھا، کرن جوہر کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak