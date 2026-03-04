صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرون ملک جانے کی درخواست منظور

  • پاکستان
بیرون ملک جانے کی درخواست منظور

لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائی کورٹ نے عثمان ڈار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا ۔

 ہائیکورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے 9صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار کا نام بغیر کسی ٹھوس وجوہات بتائے اور پیشگی نوٹس د ئیے بغیر ای سی ایل میں شامل کیا گیا، جو آئین میں دی گئی نقل و حرکت کی آزادی کے بنیادی حق کے منافی ہے ۔ بغیر وجوہات اور سنے بغیر نام ای سی ایل میں شامل کرنا قانونی تقاضوں کے برعکس ہے ،لہذا درخواست گزار کا نام فوری طور پر ای سی ایل فہرست سے نکالا جائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جذباتی پن اور لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیا : نوین وقار

سیفی حسن کی اپنی دوسری شادی کی افواہ پھیلانے کی خواہش

ناکامی انسان کو کامیابی کیجانب لیکر جاتی ہے : ماورا حسین

دیوراکونڈا کا سرکاری سکولوں میں سکالرشپ دینے کا اعلان

نئی نویلی دلہن بارے بیان، رابعہ انعم اور صبا فیصل آمنے سامنے

سری دیوی کے عشق میں مبتلا ہوگیا تھا، کرن جوہر کا انکشاف

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی
Dunya Bethak