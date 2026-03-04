صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک بھر کے ایئرپورٹس سے مشرقِ وسطیٰ کی 116 پروازیں منسوخ

  • پاکستان
یو اے ای ، بحرین، کویت اور قطر سمیت دیگر ممالک جانیوالے ہزاروں مسافر متاثر

لاہور ،اسلام آباد،کراچی (آن لائن،این این آئی)ملک کے مختلف ہوائی اڈوں سے مشرقِ وسطیٰ کے ممالک جانیوالی مزید 116 پروازیں منسوخ کر دی گئیں جس کے نتیجہ میں یو اے ای، بحرین، کویت، قطر سمیت دیگر ممالک جانیوالے ہزاروں مسافر متاثر ہوگئے ۔کراچی ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، قطر، کویت اور بحرین کی 32 پروازیں، علامہ اقبال  انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے 20 ، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 28، باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے 16 پروازیں منسوخ کی گئیں۔اسی طرح ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 10، فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 4 جبکہ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 2 پروازیں منسوخ ہوئیں۔متاثرہ ایئرلائنز میں ایمریٹس، اتحاد ایئر عربیہ،پی آئی اے ، ایئر بلیو، فلائی دبئی، قطر ایئر ویز اور فلائی جناح شامل ہیں۔ایوی ایشن ذرائع کے مطابق مشرقِ وسطیٰ کے متعدد ممالک کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث پروازیں منسوخ کی گئیں ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 روز کے دوران مشرقِ وسطیٰ کی 500 سے زائد پروازیں منسوخ کی جا چکیں جبکہ متعدد ممالک کی فضائی حدود کی بندش کے باعث ایئرلائنز کو یہ اقدام کرنا پڑا، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ 

 

