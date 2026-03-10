صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تکنیکی بنیاد پرانصاف کے دروازے بندنہیں کرسکتے : سپریم کورٹ

  • پاکستان
تکنیکی بنیاد پرانصاف کے دروازے بندنہیں کرسکتے : سپریم کورٹ

عدالتی غلطی کا خمیازہ کسی کو نہیں بھگتنا چاہیے :جسٹس شاہد،عدم پیروی پرخارج اپیل بحال بیٹے کے قتل میں باپ بری،اغواکیس کے ملزم کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج

اسلام آباد ( کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ محض تکنیکی بنیادوں پر کسی سائل کیلئے انصاف کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے اور عدالت کی اپنی کارروائی یا غلطی کا خمیازہ کسی بھی شہری کو نہیں بھگتنا چاہیے ، عدالتِ عظمیٰ نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کادرخواست گزار کی اپیل عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے اپیل بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ اگر کوئی کیس باقاعدہ سماعت کیلئے مقرر نہ ہو تو اسے محض وکیل کی غیر حاضری کی بنیاد پر خارج نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ ایک ماہ کے اندر کیس کا میرٹ پر دوبارہ فیصلہ کرے۔

عدالت نے درخواست گزار کے غیر تسلی بخش رویہ پر 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کر دیا ،سپریم کورٹ نے کمسن بیٹے کو زہر دے کر قتل کرنے کے مقدمے میں نامزد ملزم سلطان عرف ببو جتوئی کو بری کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزائے موت کالعدم قرار دے دی۔ مقدمے کے مطابق اگست 2019 میں سکھر میں چار سالہ مدثر عرف مٹھو کی مبینہ زہر خورانی سے موت ہوئی تھی،جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دورکنی بینچ نے بھتہ دینے سے انکار پر سرکاری ملازم کو اغوا کرنے کے مقدمے میں ملزم کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو دو ماہ کے اندر مقدمے کا فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے لڑائی جھگڑا کیس میں ملزم کی سخت سرزنش کرتے ہوئے فریقین کو صلح کی کوشش کرنے کی ہدایت کر دی۔ بعد ازاں سماعت 2 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ میں دیپیکا پڈوکون کی فین ہوں:سارہ خان

بچوں کو ایکسٹرا میریٹل افیئر بارے بتائیں:فائزہ حسن

ماہرہ خان کی رکشہ رائیڈ سوشل میڈیا پر وائرل

ٹرولنگ نے بتایا کہ آپکا حقیقی دوست کون ہے ، :نوین وقار

ہر ڈرامے میں خاتون کو تھپڑ ضرور کھاتے دکھایا جاتا ہے :صحیفہ جبار

76سالہ چینی اداکارہ کو نوعمر لڑکی کا کردار ادا کرنے پر تنقید کا سامنا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak