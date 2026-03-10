صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت بلوچستان کا سیاسی رہنماؤں کیلئے تھریٹ الرٹ جاری

  • پاکستان
حکومت بلوچستان کا سیاسی رہنماؤں کیلئے تھریٹ الرٹ جاری

کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت بلوچستان نے سیاسی رہنماؤں کیلئے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا تھریٹ الرٹ میں جمعیت علماء اسلام (جے یو آئی) کے اراکین اسمبلی اور دیگر سیاسی رہنمائوں کی جان کو خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔۔۔

 جے یو آئی بلوچستان کے امیر سینیٹر مو لانا عبد الواسع اور مرکزی جنرل سیکرٹری مو لا نا عبد الغفور حیدری کی حفاظت کے لیے الرٹ جاری کیا گیا مراسلہ میں بتایا گیا اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر میر یونس عزیز زہری اور اراکین اسمبلی اصغر خان ترین اور زابد ریکی کو بھی خطرہ لاحق ہے حکومت نے تمام متعلقہ اداروں کو فوری حفاظتی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے ۔ مراسلہ فرنٹیئر کور، پولیس، کمشنرز اور ضلعی انتظامیہ کو بھی ارسال کیا گیا ہے ، تمام سیاسی رہنماؤں کی رہائش گاہوں اور دفاتر کی سکیورٹی کا جائزہ لینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

وزیراعظم کا ہاکی کے ہر کھلاڑی کیلئے 15 لاکھ انعام کا اعلان

برازیل:فٹبال میچ میں جھگڑا، 23ریڈ کارڈز کا ریکارڈ قائم

پاکستان اور بنگلادیش ون ڈے سیریز کیلئے میچ آفیشلز کا اعلان

ویمن کرکٹرز کا سکلز ٹریننگ کیمپ لاہور میں شروع

صاحبزادہ فرحان آئی سی سی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا حصہ

ملتان سلطانز نے ایشٹن ٹرنر کو نیا کپتان مقرر کر دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak