صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی ایچ کیو حملہ کیس:پولیس اور ڈپٹی کمشنرز کو سزاؤں پر عملدرآمد کی ہدایت

  • پاکستان
جی ایچ کیو حملہ کیس:پولیس اور ڈپٹی کمشنرز کو سزاؤں پر عملدرآمد کی ہدایت

راولپنڈی (احمد بھٹی) انسدادِ دہشتگردی عدالت نے 9 مئی کے جی ایچ کیو حملہ کیس میں سزا پانے والے 47 مجرموں کی گرفتاری اور جائیداد ضبط کرنے کیلئے پولیس اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔

عدالتی احکامات کے مطابق ملزموں کے رہائشی اضلاع کے ڈی پی اوز سے رابطہ کر کے ان کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ عدالت کی جانب سے فیصلے کی کاپی پولیس کو بھی بھجوا دی گئی اور سزاؤں پر عملدرآمد کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ عدالت نے ڈی سی راولپنڈی کو فیصلے کی کاپی کے ہمراہ ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ ڈپٹی کمشنرز سے رابطہ کر کے ملزموں کی جائیداد ضبط کی جائے اور اس حوالے سے رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جائے ۔ملزموں میں عمر ایوب، شبلی فراز، شہباز گل، مراد سعید، زلفی بخاری، زرتاج گل اور کنول شوزب و دیگر شامل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پوٹن کا ٹرمپ سے رابطہ ، جنگ تقریباً مکمل ہو چکی :امریکی صدر

ایٹمی ہتھیارلے جانے والے امریکی طیارے برطانیہ پہنچ گئے

امریکی میزائل سے سکول میں 160 بچیاں شہید ہوئیں، ٹرمپ کا ایران پر الزام غلط:امریکی اخبار

لبنان میں اسرائیل نے ممنوعہ فاسفورس استعمال کیا : ہیومن رائٹس واچ

چین کی نئے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت،پیوٹن کی مجتبیٰ خامنہ ای کو مبارکباد

ایران کا امریکا، اسرائیل کے حمایتی شہریوں کی جائیداد ضبط کرنیکا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak