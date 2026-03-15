صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسٹمز نے سندھ حکومت کی گاڑی نان کسٹم پیڈ قرار دیکر ضبط کرلی

  • پاکستان
متعلقہ حکام کو گاڑی سے متعلق تمام سرکاری دستاویزات دکھائی گئی تھیں، شرجیل

کراچی (خبرایجنسیاں)سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کسٹمز کی جانب سے سندھ حکومت کی گاڑی ضبط کرنے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسٹمز نے سندھ حکومت کی سرکاری گاڑی کو نان کسٹم پیڈ کا دعویٰ کر کے ضبط کر لیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر گاڑی کی دستاویزات شیئر کرتے ہوئے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے لکھا کہ گاڑی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے جو تمام دستاویزات دکھانے کے باوجود تحویل میں لی گئی۔

شرجیل میمن کا کہنا تھا گاڑی انڈس موٹرز کمپنی کے آفیشل آؤٹ لیٹ سے خریدی گئی تھی، صوبائی حکومت کے محکمے کے ساتھ ایسا رویہ ناقابل قبول ہے ۔شرجیل انعام میمن نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کسٹمز فوری طور پر گاڑی واپس کرے اور تحریری معافی مانگے ۔انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کے محکمے کے ساتھ اس طرح کی نااہلی اور ناقابل قبول رویہ ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔سینئر وزیر نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کسٹمز فوری طور پر گاڑی کو محکمے کے سپرد اور معاملے پر تحریری معذرت جاری کرے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نیلم منیر کی سالگرہ 20مارچ کو منائی جائیگی

ورک آؤٹ اور وٹامنز کااستعمال :حاجرہ یامین کی فٹنس کا راز

انیل کپور نے فلم ’’دھرندھر 2‘‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

دیپیکا پڈوکون کا ممبئی کی فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی شجاعت ہاشمی کے گھر آمد اور اظہار تعزیت

میری بیٹی چاہتی ہے میں اب شادی کرلوں:حسن جہانگیر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak