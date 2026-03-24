این آر ایف کی 401 کارروائیاں طالبان رجیم مسلسل کمزور

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مزاحمتی کارروائیوں میں شدت آ گئی۔ذرائع کے مطابق رجیم کی گرفت کمزور ہو رہی ہے۔

طالبان رجیم  کی پالیسیوں کے باعث افغانستان کے مختلف علاقوں میں مزاحمتی تحریکیں مزید فعال ہو گئی ہیں۔ افغان طالبان کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیم نیشنل ریزسٹنس فرنٹ (این آر ایف) نے گزشتہ ایک سال کی کارروائیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔این آر ایف کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران طالبان رجیم کے خلاف 401 ٹارگٹڈ کارروائیاں کی گئیں جن میں کابل 126 کارروائیوں کے ساتھ سرفہرست رہا۔ یہ کارروائیاں کابل، پنجشیر، بدخشان، ہرات سمیت مجموعی طور پر 19 صوبوں میں کی گئیں۔رپورٹ کے مطابق ان کارروائیوں میں طالبان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا جن میں 651 افراد ہلاک اور 579 زخمی ہوئے ۔ این آر ایف کے رہنما احمد مسعود پہلے ہی مؤقف اختیار کر چکے ہیں کہ طالبان حکومت داخلی اور عالمی سطح پر اپنی قانونی حیثیت کھو رہی ہے اور عوام کو سیاسی عمل سے باہر رکھا گیا ہے ۔ماہرین کے مطابق افغانستان میں بڑھتی ہوئی مزاحمتی سرگرمیاں ملک میں بڑھتے داخلی دباؤ اور معاشی مشکلات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ 

ندا یاسر کے عید لک اور وِگ پر شدید تنقید

ماں کی قسم ،کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کر ائی:علیزے شاہ

کچھ لوگوں سے تعلقات کشیدہ ہونے پر بالی ووڈ چھوڑی:پریانکا چوپڑا

عید کے لباس پر تنقید کے بعد علی ظفر کی قوم سے معافی

گلوکار بادشاہ اور اداکارہ ایشا رکھی کے درمیان خفیہ شادی کی افواہیں

سیریز ’’ہیری پوٹر‘‘ کے اداکار پاپا ایسیڈو کو قتل کی دھمکیاں

محمد اظہارالحق
خواب اور خواب کی تعبیر بتانے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
الوداع کفیل بھائی گھوٹکی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسافرانِ عدم: سلمان گیلانی، ہارون الرشید تبسم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات …(1)
شاہد کاردار
رشید صافی
چائنہ اوپننگ اَپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(3)
حافظ محمد ادریس
