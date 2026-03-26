آسیہ اندرابی کوسزا انصاف کا قتل ، عالمی ضمیر کیلئے چیلنج :حافظ نعیم
دو قریبی ساتھیوں کو بھی 30، 30 سال قید کی سزا بھارتی ریاستی جبر کی بدترین مثال حکومت ٹرمپ پر انحصار کی بجائے مسئلہ کشمیر بارے عالمی سطح پرموثرسفارتکاری کرے
لاہور(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے مقبوضہ کشمیر کی حریت رہنما آسیہ اندرابی کو بھارتی عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزاؤں پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں آٹھ برس سے قید کشمیری خواتین غاصب بھارت کیخلاف مزاحمت کی علامت ہیں۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا بھارتی عدالت نے انصاف کا قتل کرتے ہوئے دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو 3مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی، جو نا صرف انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ عالمی ضمیر کیلئے چیلنج بھی ہے ۔ آسیہ اندرابی کی قریبی ساتھیوں ناہیدہ نسرین اور صوفی فہمیدہ کو بھی 30، 30 سال قید کی سزا بھارتی ریاستی جبر کی بدترین مثال ہے ۔نعیم الرحمن نے کہا کشمیری عوام اور قیادت کی عظیم قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جائیں گی اور آزادی کی جدوجہد اپنے منطقی انجام تک پہنچ کر رہے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر عالمی سطح پر زیادہ موثر اور متحرک سفارتکاری کرے ۔ حکومت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات یا وعدوں پر انحصار کرنے کی بجائے خود مو ثر حکمت عملی اپناتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرے ۔