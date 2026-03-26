وصال فخر سلطان آئی جی ریلوے پولیس تعینات
اسلام آباد،لاہور (نیوز رپورٹر،اپنے کامرس رپورٹر سے )اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آئی جی ریلوے پولیس کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دئیے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق پولیس سروس پاکستان گریڈ 21 کے افسر وصال فخر سلطان کو نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس سے تبدیل کر کے انسپکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس تعینات کر دیا گیا ۔
