اسحاق ڈار کی داتا دربارپر حاضری، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا
سیکرٹری اوقاف و انتظامیہ کے ہمراہ فاتحہ خوانی، ملکی ترقی، اتحاد و استحکام کے لئے دعائیں مزار کی توسیع اور تزئین و آرائش کا کام عرس سے قبل مکمل کیا جائے :نائب وزیر اعظم
لاہور (سیاسی نمائندہ ،اے پی پی،آن لائن)نائب وزیرِ اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربارپر حاضری، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ سیکرٹری/چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے انہیں مزار کی توسیع اور تزئین و آرائش کے جاری منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی،جس میں سامنے کے صحن کی تعمیر، جدید خودکار سایہ دار چھتریوں کی تنصیب، چار کنال رقبہ کی مسماری اور سترہ کنال اراضی کا حصول شامل ہیں۔نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ترقیاتی کاموں کی رفتار، اعلیٰ معیار اور مربوط منصوبہ بندی پر اطمینان کا اظہار کیا اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ کام کو مزید تیز کیا جائے اور جولائی میں ہونے والے عرس سے قبل اہم منصوبے مکمل کئے جائیں۔انہوں نے کہا کہ حضرت داتا گنج بخش ؒکی لازوال صوفیانہ تعلیمات امن، رواداری اور روحانی روشنی کا پیغام دیتی ہیں، لاہور میں ان کا مزارِ اقدس روحانی رہنمائی کا ایک روشن مینار ہے جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ اس موقع پر سیکرٹری اوقاف و انتظامیہ کے ہمراہ اسحاق ڈار نے فاتحہ خوانی کی اور ملکی ترقی، اتحاد و استحکام کے لئے خصوصی دعائیں کیں۔