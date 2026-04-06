بالائی علاقوں میں بارشوں سے تباہی،مزید 7افراد جاں بحق،متعدد زخمی
بلوچستان میں چھت گرنے سے بہن بھائی سمیت 3 بچے جاں بحق، پختونخوا میں دریائے گمبیلا میں طغیانی خیبر میں 2 خواتین چل بسیں، مری میں لینڈ سلائیڈنگ، نقل مکانی، پنجاب و سندھ میں آج سے بارشیں
پشاور، ژوب، راولپنڈی، لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں)ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بوسیدہ مکانات کی چھتیں گرنے اور دیگر واقعات میں مزید 7 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ، مری میں جھیکا گلی چوک ری ماڈلنگ پراجیکٹ لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا جس سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے ضلع ژوب کے علاقے کاکڑ خراسان کلی لوئی نمریزئی میں بارش کے باعث کچے مکان کی چھت گرنے سے 11 سالہ بھائی، 10 سالہ بہن اور ایک سالہ بچہ جاں بحق ہو گئے ۔ خیبر پختونخوا میں صوابی کے علاقے یار حسین میں مکان کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق جبکہ خواتین سمیت متعدد افراد زخمی ہو ئے ۔ ضلع خیبر کے علاقے چورا میں بھی چھت گرنے سے 2 خواتین جاں بحق اور 2 بچے زخمی ہوئے ۔ لنڈی کوتل میں بھی چھت گرنے سے 2 بچیاں زخمی ہوئیں۔لکی مروت میں مسلسل بارشوں کے باعث دریائے گمبیلا میں طغیانی آ گئی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور کئی گھروں کو خالی کرواکر مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث وانا گومل زام روڈ چار روز گزرنے کے باوجود بحال نہ ہو سکی۔ہنگو میں ممکنہ سیلابی خطرات کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جبکہ ڈیموں اور نہروں میں نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے ۔میانوالی کے علاقے عیسیٰ خیل میں دریائے کرم میں طغیانی سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، ریسکیو ٹیموں نے 157 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 25 مارچ سے اب تک بارشوں کے باعث 45 افراد جاں بحق اور 105 زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 442 گھروں کو نقصان پہنچا جن میں 60 مکمل تباہ ہوئے ۔محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آج 6 اپریل سے ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گا جو 9 اپریل تک جاری رہے گا۔ پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور ژالہ باری کا امکان ہے جبکہ مری اور گلیات میں 13 اپریل تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے ۔