وزیر اعلیٰ نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر کی جلد تکمیل کا ہدف مقرر کر دیا

  • پاکستان
مریم نوازنے ہسپتال کا ورچوئل دورہ کیا،ڈین سمیت دیگر اسامیوں پر بہترین پروفیشنلز تعینات کرنیکا حکم کینسر ہسپتال کیلئے 219اسامیاں مشتہر،32امیدوار منتخب، 415اسامیوں کی منظوری، اگلے ہفتے اشتہار آئیگا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کاگزشتہ روز ورچوئل دورہ کیا،اس دوران انہوں نے مختلف شعبوں کا ڈیجیٹل ٹور کیا اورہسپتال کے مختلف شعبوں،مرکزی داخلی ہال، ریڈیالوجی، میمو گرافی سوئٹ، سی ٹی سکین روم کا جائزہ لیا۔وزیراعلیٰ مریم نواز نے ریڈیالوجی تھراپی، ٹریٹمنٹ پلاننگ روم، سیمولیٹر، سیمینار ،مریضوں کیلئے قائم سٹیٹ آف دی آرٹ سیٹنگ روم اور اے ایچ یو روم کا بھی معائنہ کیا۔

وزیراعلیٰ پنجاب نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کی جلد از جلد تکمیل کا ہدف مقرر کرتے ہوئے تین شفٹوں میں تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ دریں اثناء این ایس آئی سی ٹی اینڈ آر کیلئے 219 اسامیاں مشتہرکر دی گئیں جس کے بعد 32امیدوار منتخب ہوگئے جبکہ 415 اسامیوں کی منظوری بھی دے دی گئی ہے ،اس حوالے سے اگلے ہفتے اشتہار دیا جائے گا۔وزیراعلیٰ مریم نواز نے ہسپتال کے ڈین،ڈائریکٹراور دیگر اسامیوں پر بہترین پروفیشنلزکو تعینات کرنے کا حکم دیاہے۔

مزید پڑہیئے

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عورتوں میں برداشت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے :حبابخاری

جب تک جرم ثابت نہ ہو، انسان بے گناہ :علی ظفر

معاشرتی تبدیلی کیلئے سب کو کردار ادا کرنا ہو گا:یمنیٰ زیدی

سنگل ہونے پرسوالات پریشان کرتے ہیں:پوجا بھٹ

نیتو کپور تقریب میں اپنی ہم شکل کو دیکھ حیران

کم عمری میں اپنی جعلی فحش تصاویر دیکھیں:جھانوی کپور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
