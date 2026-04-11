ایران ،امریکا کے وفود، صحافیوں کیلئے ویزا فری سفر کی سہولت

اسلام آباد (دنیا نیوز)حکومت نے اسلام آبادمذاکرات میں شریک ایران ،امریکا کے وفود، صحافیوں کیلئے ویزا فری سفر کی سہولت فراہم کر دی ہے۔

 غیر ملکی مندوبین و  صحافیوں کو اسلام آباد پہنچنے پر ویزا دینے کا اعلان کیا گیا ہے ،نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا ہے کہ پاکستان میں امیگریشن حکام انہیں آمد پر ویزا جاری کریں گے ،انہوں نے مزید بتایا کہ اس ضمن میں تمام فضائی کمپنیوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں،قبل ازیں وزارتِ داخلہ نے اسلام آباد ٹاکس کے شرکاء کے لیے خصوصی ویزا سہولت کا اعلان کیا جس کے تحت تمام متعلقہ ایئر لائنز کو شرکاء کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت کی گئی ہے ، اس حوالے سے متعلقہ ایئر پورٹس پر سہولت ڈیسک قائم کردیا گیا ہے ،وزارتِ داخلہ نے وزارتِ خارجہ، دفاع اور ایئر لائنز حکام کو باضابطہ مراسلہ جاری کر کے ہدایت کی ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے شرکاء کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے ۔ادھر ترجمان دفتر خارجہ نے اپنی وضاحت میں کہا ہے کہ سہولت ان صحافیوں کیلئے بھی صر ف مذاکرات کی مدت تک محدود ہوگی ،اس کا اطلاق تیسرے ممالک کے شہریوں پر نہیں ہوگا۔ 

مزید پڑہیئے

جرم و سزا کی دنیا

پولیس مقابلہ، دو ملزم بھائی ہلاک،مال مسروقہ ،اسلحہ برآمد

لیاقت آباد :گھر سے نوجوان کی گردن کٹی لاش برآمد

شیخوپورہ :معمولی تلخ کلامی پرنوجوان قتل

رنگ روڈ پرگاڑی کی ٹکر سے ماں ،بیٹی جاں بحق

نشتر کالونی،راہوالی میں 2افراد کی خودکشی

گلبرگ :سابقہ رنجش پر مسلح افرادکی گھر اور گاڑی پر فائرنگ

خورشید ندیم
تعصب حجابِ اکبر ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
تیل کی قیمتیں اور الّو کی خریدوفروخت
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کا پل، پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ مذاکرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
پرانا یا نیا ورلڈ آرڈر؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
عَدُوّ شرے برانگیزد
مفتی منیب الرحمٰن
