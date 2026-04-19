صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں برس برآمدات میں 7 ارب ڈالر نقصان ہوگا، ایس ایم تنویر

  • پاکستان
ہر طرف بد انتظامی ہے ، جن لوگوں کو اپنے کام کا نہیں پتہ وہ ادارے نہیں چلا سکتے جہاں نفع ہوگا پیسہ وہاں جائیگا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہئے

کراچی (دنیا نیوز) پیٹرن انچیف یونائیٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر نے کہا ہے کہ ملک میں ہر طرف مس مینجمنٹ ہے ، اس سال برآمدات کی مد میں 7 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایس ایم تنویر نے کہا کہ پچھلے سال ہماری برآمدات 33.3ارب ڈالر کی تھیں، حکومت نے ہر سال برآمدات 10فیصد بڑھانے کا ہدف مقرر کیا، مگر ہم اس سال برآمدات میں 7ارب ڈالر کا نقصان کریں گے ، ہمیں اپنے اداروں کو تگڑا کرنا پڑے گا۔ایس ایم تنویر نے کہا جن لوگوں کواپنے کام کا نہیں پتہ وہ ادارے نہیں چلا سکتے ، پاکستان میں کوئی انڈسٹری بند ہورہی ہے اور کوئی آدھی چل رہی ہے۔

ہمارے ملک میں 12ہزار میگاواٹ بجلی لگی ہوئی  ہے ، ہم صرف 3ہزارمیگاواٹ بجلی استعمال کررہے ہیں، ہم 9ہزار میگاواٹ بجلی استعمال ہی نہیں کررہے ۔ان کا کہنا تھا بجلی ٹرانسمیشن لائنز پر گزشتہ5 سال سے کوئی کام نہیں ہوا، مٹیاری سے لاہورتک بجلی ٹرانسمیشن لائن پر کوئی کام نہیں ہوا، انڈسٹری پہلے ہی رو رو کر چل رہی ہے ، انڈسٹری جب تک 24گھنٹے نہیں چلے گی کام نہیں چلے گا۔ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں ریسٹورنٹ روزگار میں اضافہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پیسہ پاکستان سے باہر جارہا ہے ، پیسہ وہاں جاتا ہے جہاں نفع حاصل ہورہا ہے ، ملک میں مکمل طور پر مس مینجمنٹ ہے ، آپ پاکستان میں نفع دیں پیسہ خود واپس آجائے گا۔ایس ایم تنویر نے کہا اتنے زیادہ ٹیکسز ہوں گے تو جہاں نفع ہوگا پیسہ وہاں چلا جائے گا، آج رات 12بجے پوری گیم ہی چینج ہوگئی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کوامن کا نوبل انعام ملنا چاہئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

Dunya Bethak