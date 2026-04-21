صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید لیڈی کانسٹیبل ملک ناز بلوچ نے بہادری کی مثال قائم کی :شہبازشریف

  • پاکستان
اسلام آباد (اے پی پی)وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خضدار میں بلوچستان پولیس کی خاتون کانسٹیبل ملک ناز بلوچ کو دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا۔

 پیر کو وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے شہید کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کیلئے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک ناز بلوچ بلوچستان کی پہلی خاتون پولیس کانسٹیبل تھیں، انہوں نے ارض وطن کی حفاظت کی خاطر بہادری کی مثال قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم کو بہادر پولیس فورس پر فخر ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

Dunya Bethak