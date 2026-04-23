ریڈزون میں آج بھی ورک فرام ہوم،آئینی عدالت،ہائیکورٹ بند

  • پاکستان
ضرورت کے مطابق ہی عملہ دفترآئیگا،وفاقی آئینی عدالت کی کازلسٹ منسوخ رجسٹرار آفس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالتیں معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گی

اسلام آباد(دنیا نیوز)اسلام آباد ریڈ زون میں قائم وزارتوں کے دفاتر کاعملہ آج گھر سے کام کرے گا،جبکہ وفاقی آئینی عدالت اوراسلام آبادہائیکورٹ آج بھی بند رکھنے کافیصلہ کیا گیاہے ، کابینہ ڈویژن کی جانب سے ریڈ زون میں قائم دفاتر اور وزارتوں کیلئے  نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ،جس میں کہا گیاہے کہ ضرورت کے مطابق ہی عملہ دفتر آئے گا،ایڈیشنل رجسٹرار وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ریڈزون بندش کی وجہ سے آج عدالت بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اوروفاقی آئینی عدالت کی کازلسٹ کو منسوخ کردیا گیا ہے ، وفاقی آئینی عدالت کی تمام برانچ رجسٹریاں معمول کے مطابق کھلی رہیں گی۔رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائیکورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ میں آج بھی جوڈیشل ورک نہیں ہوگا، رجسٹرار آفس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالتیں معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گی۔

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن
