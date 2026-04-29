بجلی قیمت میں ایک ماہ کیلئے 27 پیسے یونٹ اضافے کا امکان

سماعت مکمل، نیپرا اعدادوشمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی ریونیوبیسڈ لوڈشیڈنگ غیر قانونی :نیپرا، گردشی قرضہ بڑھ جائیگا،پاور ڈویژن

اسلام آباد(نامہ نگار)بجلی کی قیمت میں ایک ماہ کیلئے 27 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان، نیپرا نے سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔اتھارٹی اعدادوشمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔قیمت میں اضافے کا اطلاق ملک بھر بشمول کے ۔ الیکٹرک صارفین پر ہوگا۔نیپرا ہیڈکوارٹرز میں ایف سے اے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ نیپرا نے کہا کہ بجلی لوڈشیڈنگ جسے لوڈ مینجمنٹ کہہ رہے یہ کب شروع کی۔حکام نے جواب دیا کہ بجلی کی لوڈشیڈنگ اپریل میں شروع کی گئی۔ پاور ڈویژن حکام نے بتایا کہ ریونیوبیسڈ لوڈشیڈنگ نہ کی جائے تو سرکلر ڈیٹ میں 4 سے 5 سو ارب اضافہ ہوگا۔

نیپرا نے کہا کہ ریونیو بیسڈ لوڈشیڈنگ غیر قانونی  ہے ۔سماعت کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ اتھارٹی ریونیو بیسڈ لوڈشیڈنگ کو غیر قانونی کہہ رہی۔ پاور ڈویژن دھڑلے سے بیٹھ کر ریونیو بیسڈ لوڈشیڈنگ کرنے کا کہہ رہا،اتھارٹی بتا سکتی ہے کہ قانون کدھر ہے ۔نیپرا اتھارٹی اور پاور ڈویژن قانون سے متعلق سوال پر خاموش رہے ، کوئی جواب نہیں دیا۔نیپرا نے کہا کہ اتھارٹی پریس کانفرنسز نہیں کرتی،25 کلو واٹ تک فیس سے متعلق پاور ڈویژن کا خط موصول ہوچکا،اتھارٹی امور کا جائزہ لے رہی ہے ۔بطور ریگولیٹر جب فیصلہ کیا جائے گا تو آگاہ کیا جائے گا۔ 

 

مزید پڑہیئے

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر کے نام کا ماسک پہن کر کنسرٹ میں شرکت

نوازالدین کا بالی ووڈ میں نسل پرستی کا سامنا کرنیکا اعتراف

پریتی زنٹا کا خود کو ‘ٹرافی’ کہے جانے پر سخت ردِعمل

انسان ہوں، ہمیشہ فلٹرز جیسی نظر نہیں آ سکتی:دنانیر

اپنا ملک چھوڑا ہے ، بیچا نہیں،سجاد علی کا بھارتی شہریت کی پیشکش پر جواب

ٹیلر سوئفٹ کی اپنی آواز،شخصیت ٹریڈ مارک کرنیکی درخواست

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
