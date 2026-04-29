امریکا میں پکڑا جانے والا نایاب دو رنگی لابسٹر

  • عجائب دنیا
میسا چیوسیٹس(نیٹ نیوز)لابسٹر پکڑنے والی ایک کشتی نے میسا چیوسیٹس کے جزیرہ نما کیپ کوڈ کے ساحل کے قریب ایک انتہائی نایاب دو رنگی لابسٹر پکڑا ہے جو حکام کے مطابق پانچ کروڑ میں ایک بار ملنے والا شکار سمجھا جاتا ہے ۔۔۔

ویل فلیٹ شیل فش کمپنی کے مطابق ٹموتھی مائیکل نامی کشتی نے 16 اپریل کو یہ لابسٹر دریافت کیا، جس کا رنگ حیران کن طور پر آدھا آدھا مختلف تھا۔کمپنی نے فیصلہ اس نایاب لابسٹر کو ووڈز ہول سائنس ایکوئیریم کے حوالے کر نے کا فیصلہ کیا جہاں یہ اپنی باقی زندگی گزارے گا اور عوامی نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔ فی الحال یہ لابسٹر علاقے ووڈز ہول میں موجود این او اے اے فشریز کی مرین بائیولوجیکل لیبارٹری کی نگرانی میں رکھا گیا ہے اور یہ یہاں پر یکویریم کی مرمت مکمل ہونے تک رہے گا۔کمپنی کا سوشل میڈیا پر کہنا تھا کہ اس طرح کے دو رنگی لابسٹر بے حد نایاب ہوتے ہیں۔ 

 

