ناسا کا نیا منفرد قدم، اپنا نام زمین پر لکھوائیں

  • عجائب دنیا
ناسا کا نیا منفرد قدم، اپنا نام زمین پر لکھوائیں

نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکی خلائی ادارے ناسا نے زمین اور خلا سے متعلق سائنس کو عام لوگوں کے لیے مزید دلچسپ بنانے کے لیے ایک منفرد قدم اٹھایا ہے جس کی مدد سے لوگ زمین کے قدرتی مناظر میں اپنے نام کو تلاش کر سکتے ہیں۔اس پروگرام کو یور نیم ان لینڈ سیٹ کا نام دیا گیا ہے۔۔

 ، اس ٹول کی مدد سے صارفین سیٹلائٹ سے لی گئی زمین کی ان تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں جن میں پہاڑ، دریا یا دیگر قدرتی اشکال حروف تہجی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔اس سہولت کو استعمال کرنے کا طریقہ کار نہایت سادہ اور آسان ہے تاکہ ہر شخص اس سے لطف اندوز ہو سکے ۔ صارف کو صرف ناسا کی ویب سائٹ یور نیم ان لینڈ سیٹ پر جا کر اس مخصوص صفحے کو کھولنا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا نام ٹائپ کر سکتا ہے ۔نام لکھتے ہی یہ نظام خودکار طریقے سے ایسی تصاویر تلاش کرتا ہے جو ان حروف سے ملتی جلتی ہوں۔

 

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر کے نام کا ماسک پہن کر کنسرٹ میں شرکت

نوازالدین کا بالی ووڈ میں نسل پرستی کا سامنا کرنیکا اعتراف

پریتی زنٹا کا خود کو ‘ٹرافی’ کہے جانے پر سخت ردِعمل

انسان ہوں، ہمیشہ فلٹرز جیسی نظر نہیں آ سکتی:دنانیر

اپنا ملک چھوڑا ہے ، بیچا نہیں،سجاد علی کا بھارتی شہریت کی پیشکش پر جواب

ٹیلر سوئفٹ کی اپنی آواز،شخصیت ٹریڈ مارک کرنیکی درخواست

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
