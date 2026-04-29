روایتی ورزش کے بجائے ایکسینٹرک سے پٹھے زیادہ مضبوط
ایڈتھ کاون یونیورسٹی کی نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پٹھوں کا سائز، طاقت یا کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سخت، تھکا دینے والی ورزش یا درد ضروری نہیں ہوتا۔۔
جامعہ کے ایکسرسائز اینڈ سپورٹس سائنس کے ڈائریکٹر پروفیسر کین نوساکاکا کہنا تھا کہ یہ سوچ کہ ورزش لازماً تھکا دینے والی یا تکلیف دہ ہونی چاہیے ، لوگوں کو پیچھے رکھے ہوئے ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے ہمیں ایکسینٹرک ورزش پر توجہ دینی چاہیے ، جو روایتی ورزش کے مقابلے میں بہت کم محنت سے زیادہ بہتر نتائج دے سکتی ہے اور اس کے لیے جم جانا بھی ضروری نہیں۔ ایکسینٹرک ایکسرسائز وہ ہوتی ہے جب پٹھے کھنچتے ہوتے ہوئے کام کرتے ہیں، جیسے ڈمبل کو آہستہ نیچے لانا، سیڑھیاں اترنا یا آہستگی سے کرسی پر بیٹھنا۔تحقیق سے یہ بھی سامنے آیا کہ ان حرکات کے دوران پٹھے زیادہ طاقت پیدا کرتے ہیں۔